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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ikinci antrenmanını kar yağışı altında gerçekleştirdi.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen günü ikinci antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres ve tempolu koşular ile devam etti. Son bölümünde çift kale maç yapılan antrenman kar yağışı altında gerçekleşti. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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