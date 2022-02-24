Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takımın akşam antrenmanı tempolu geçti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünün ardından futbolcular ikiye ayrıldı. Bir grup tempolu koşular yaparken diğer grup dar alanda tempolu çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.