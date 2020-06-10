Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Günü çift idmanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanında koordinasyon hareketleri, pas-teknik ve dayanıklılık çalışması yaptı. Akşam idmanı ise çabukluk, pas-press çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Bursaspor, çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.