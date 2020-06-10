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Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.


TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Günü çift idmanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanında koordinasyon hareketleri, pas-teknik ve dayanıklılık çalışması yaptı. Akşam idmanı ise çabukluk, pas-press çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Bursaspor, çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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