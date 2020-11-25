İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor, hakem Burak Şeker'le maç kaybetmedi

Bursaspor, Altay maçında düdük çalacak hakem Burak Şeker’le mağlubiyet yüzü görmedi.

Bursaspor, Altay maçında düdük çalacak hakem Burak Şeker'le mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi ise 8 maçta 2 kez sevinebildi.


TFF 1.Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Altay-Bursaspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılığını Mehmet Cem Hanoğlu ve Seyfettin Ünal yapacak. Burak Şeker yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, mağlubiyet yüzü görmedi. Yeşil beyazlılar 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Genç hakem kariyerinde en çok Altay maçında (8) düdük çaldı. İzmir temsilcisi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.