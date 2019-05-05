Bursaspor hayatta kalma maçlarını kazanamadı

Yeşil-beyazlılar, BB Erzurumspor mağlubiyeti ile birlikte düşme potasına girdi. Ligin kritik haftalarında maçları kazanamayan ve girdiği pozisyonları cömertçe harcayan timsah, düşme korkusunu artık iyice hissediyor. Bursaspor, geçen hafta kendi sahasında çok kritik maçta Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak, kendisini düşme hattına attı. Bu hafta hayati öneme sahip maça çıkan timsah, deplasmanda BB Erzurumspor'a mağlup oldu. Son iki sezonda düşmekten son anda kurtulan yeşil-beyazlılar, bu sene ise tehlikenin tamamen içerisine girdi.

Kritik 3 maç

Öte yandan ligde son 3 haftaya doğru gidilirken, yeşil-beyazlılar birbirinden kritik 3 maça çıkacak. Önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Timsah, ardından rakiplerinden biri olan Göztepe'yi kendi sahasında ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, sezonu Evkur Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Antalyaspor maçı önemli hale geldi

Özellikle BB Erzurumspor mağlubiyetinin ardından yeşil-beyazlı takım ipleri tamamen kendi elinden bıraktı. Yeşil-beyazlılar, geriye kalan tüm maçlarını kazansa bile rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Bursaspor için bu durumda ilk olarak oynayacağı Antalyaspor müsabakası büyük önem kazanıyor. Yeşil-beyazlı takımın olası bir beraberlik ve mağlubiyeti durumunda son iki haftaya girilirken işler daha da zorlaşacak. Timsahın Antalyaspor maçını kazanması durumunda ise, tekrar dengeleri değiştirebilir.