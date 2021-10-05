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Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Kamp çalışmalarına Kocaeli’de devam eden TFF 1.

Kamp çalışmalarına Kocaeli'de devam eden TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı yapacak.


Çalışmalarına Kocaeli'de devam eden TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


“Çalışmalarını Kocaeli'de sürdüren takımımız hazırlıkları kapsamında 10 Ekim Pazar günü saat 14.00'da VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.”

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