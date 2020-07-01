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Bursaspor hazırlıklara başladı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.


TFF 1. Lig'in 32. haftasında cumartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.


Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki idman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas press çalışmaları yapan oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.


Dün oynanan Giresunspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.


Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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