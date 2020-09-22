Bursaspor hız kesmiyor

Futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1.Lig'in 3. haftasındasahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30dakika sürdü.

Çabukluk ve koordinasyon harekeleriylebaşlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.