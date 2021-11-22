Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park'ın çimlerinde bıraktı. Son olarak İstanbulspor'a mağlup olan yeşil-beyazlı ekibin, taraftarı önünde kazandığı puandan çok kaybettiği puanın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'a 4-2 mağlup olan Bursaspor, iç saha performansı beklentinin çok altında kaldı. Yeşil-beyazlı takım, çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Tek müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bursa ekibi, taraftarı önünde Samsunspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerken, Eyüpspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan puan alamadı. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk maçında da Adanaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor 7 müsabakada 10 puan hanesine yazdırmasına rağmen, tam 11 puan kaybetmesi camiada büyük üzüntüye neden oldu.