Bursaspor için önemli proje

64 hektarlık alandan çakılı çıkartacağız. Yıllık 2 milyon ton, aylık 700 bin lira ile 1 milyon TL gelir elde edilecek” dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ali Ay, kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi. Bir haftadır hakaret dolu yazılara maruz kaldıklarını dile getiren Ay, “Ben ve yönetimim bunu kesinlikle hak etmedik. Beni çok iyi tanıyan insanlar var. Üzüldük ama Allah'a şükür bomba gibiyiz. Namuslu ve dürüst yönetimden taviz vermemek için uğraş verdik. 3 yıldan beri sportif başarı için beni eleştirebilir, konuşabilir, yazılar yazabilirsiniz. Ama benim dürüstlüğüme söz söylerseniz bununla ilgili konuşma hakkımız olacak” dedi.

“Kulübe yıllık 10 milyon TL'ye yakın kendi cebimden faiz ödüyorum”

Bazı kişilerin kendisini arazi satışlardan menfaat sağlıyor diye yazdığını vurgulayan Ay, “Ben bu kulübe yıllık 10 milyon TL'ye yakın kendi cebimden faiz ödüyorum. Ben buraya elimi değil, gövdemi verdim. Biz, yeşil-beyaz armaya, Bursaspor marşına aşık insanlarız. Ben buraya geldiğimde 40 milyon TL'lik hesap koydular. İmkanımız vardı verdik. Ben bu paraları kenarımda, köşemde olduğu için vermedim. Toplam riskim 140 milyon TL civarı. Bunu veren bir başkan 3 kuruşluk bir arsa için kendisini mi satacak” diye konuştu.

“Bir kişi itiraz etmiş olsaydı ben o işten vazgeçerdim”

Nihat Arı'nın istifasıyla ilgili soruya Ay, “Ben bu arsaları alacağımı söylediğimde bütün yönetim kurulu oradaydı. İtirazı olan varsa vazgeçeceğimi söyledim. Kimse itiraz gelmedi. Yine şekeri yükseldi, bahane olarak bunu seçti ve çok üzüldüm. Onu söylemese çok daha iyi olurdu. Bir kişi itiraz etmiş olsaydı ben o işten vazgeçerdim” diye cevapladı.

Kongre ile ilgili soruya Ay, “Yarın önce Kasımpaşa maçını görelim. Sonra gerekenleri söyleriz” açıklamasını yaptı.

“Arsalardan bir tanesi Ali Ay'da, diğerini şirketime devrettim”

Bu arsaları aldığını, cebinden para verdiğini aktaran Ay, “Arsalardan bir tanesi Ali Ay'da, bir tanesini şirketime devrettim. Bizim usulsüz, kanunsuz yaptığımız hiçbir şey yok. Keşke ben de bunlara para vermeseydim, Bursaspor'un kasasından verseydik. Gelir yok. Federasyondan gelen para ile ödeyemiyoruz. Biz elimizi cebimize atıyoruz. Geriden gelen borç yığını var. Şu anda ihtiyacımız olan 70-80 milyon lira paraya ihtiyacımız var. Yeni bir kaynak bulamazsak Bursaspor haziranda bile transfer yapamayabilir” açıklamasında bulundu.

“Aylık 700 bin lira ile 1 milyon TL arası gelir”

Projeleri anlatan Ay, “Birincisi arsa, ikincisi de beton santrallerinde kullanılan asfaltın altında, inşaatta kullanılabilen çakıl. 64 hektarlık alandan çakılı çıkartacağız. Yıllık 2 milyon ton, aylık 700 bin lira ile 1 milyon TL gelir. Artık personelimin maaşı buradan ödenecek” şeklinde konuştu.

Faruk Şahin: "6 aydır emek verdiğimiz projeler diğer projelere benzemez"

Mülk Yönetimi ve Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Şahin ise, “Süreç içerisinde biz, hiç istememize rağmen, çok gizli tutmamıza rağmen başarmak üzere olduğumuz 6 aylık emek, süreçleri bitirip, tapularla ilgili başvurularımızı yaptık. 6 aydır emek verdiğimiz projeler diğer projelere benzemez. Biz bu projeyi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Bugünkü gayrimenkulümüzün Bursaspor adına alınıyor. Ali Ay adına değil. Diğer proje Bursaspor'a 20 yıl hizmet etmesi için çalışıyoruz. Artık bu sözleşmeyi bitirdik. Toplam rezerv alınımız 55 milyon tonun tondur. Yıllık çıkarabileceğimiz hacim şehrin desteğiyle 2 milyon 142 bin tondur. Bunları almak için para veriyoruz. Başkanımdan Allah razı olsun. Parayı o verdi. Başkanımızla sözleşme yaptık. Gelen her bir gelir, tekrar Bursaspor'undur. Sözleşme altına al, imzalayayım dedi. Altında Ali Ay'ın imzası var” açıklamasını yaptı.