Bursaspor idman sonrası İzmir'e gitti

Altınordu maçının son taktik provasını yapan Bursaspor, çalışmaların ardından İzmir'e hareket etti. Yeşil beyazlılarda eksik futbolcu bulunmuyor.

TFF 1. Lig'in 2. haftasındadeplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 50 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas press oyunuyla devam etti. Bursasporlu futbolcular son bölümde tempolu koşular yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlılar, maçın oynanacağı İzmir'e hareket etti. Kafilede eksik futbolcu bulunmuyor.