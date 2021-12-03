İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli’ye hareket etti.

Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli'ye hareket etti.


Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor - Bursaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kafile iki gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşil-beyazlılar, Denizli'de maç saatini bekleyecek. Bursaspor'un erken tarihte Denizli'ye gitmesi dikkat çekti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.