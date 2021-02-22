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Bursaspor iki sezon sonra bir ilki yaşadı

Bursaspor, küme düştüğü 2018-2019 sezonundan sonra ilk kez üstü üste dört maçtan üç puan çıkartamadı.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor'da üzüntü hakim. Nitekim yeşil-beyazlı takım, son dört maçından yalnızca bir puan çıkartabildi. Üstü üste dört karşılaşmada da galibiyet alamayan Bursaspor, bu durumu en son küme düştüğü sezon Süper Lig'de yaşamıştı. Geçen sezon da böyle bir senaryo ile karşılaşmayan yeşil-beyazlılar, bu zinciri perşembe günü oynanacak olan Menemenspor karşılaşmasında kırmak istiyor. Bursaspor, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sırasıyla, Altınordu ve Giresunspor'a yenildi, Tuzlaspor'la berabere kaldıktan sonra Balıkesirspor'a deplasmanda farklı mağlup oldu.

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