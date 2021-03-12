Bursaspor ile Ankaraspor maçlarında bu sezon toplam 138 sarı, 7 kırmızı kart çıktı

Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Ankaraspor maçı öncesi hakem Alper Çetin'e çok iş düşecek. Nitekim bu sezon her iki takım da ligin en çok kart gören ekipleri arasında yer alıyor.

Lig'in 26. haftasında Pazar günü saat 19.00'da Bursaspor sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Her iki takım için de oldukça önem taşıyan karşılaşma öncesi teknik direktörler futbolcularını kart görmemeleri konusunda uyardı. Nitekim Ankaraspor, geride kalan 25 haftada gördüğü 72 sarı kartla, bu kulvarda zirvede yer alıyor. Bursaspor ise 66 sarı kartla 5. sırada kendisine yer buldu. Toplamda iki takımın bu sezon gördüğü sarı kart sayısı 138'i bulunca, gözler maçın hakemi Alper Çetin'e çevrildi. Ayrıca Bursaspor 3, Ankaraspor ise 4 kez sahada eksik kaldı. Yeşil-beyazlı takımda en son geçen hafta deplasmanda oynanan Boluspor maçında Ataberk Dadakdeniz kırmızı kart görmüştü. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de Akhisarspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı. Genç teknik adam Ankaraspor karşılaşmasında da yedek kulübesindeki yerini alamayacak.