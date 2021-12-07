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Bursaspor ilk kez deplasmanda 3 gol attı

Bursaspor bu sezon ilk kez deplasmanda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Denizlispor'u 3-1'le geçen yeşil-beyazlı takım, ligde ikinci kez deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.


Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor'la karşılaşan Bursaspor, bu sezon ilki gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, ilk kez dış sahada 3 gole imza attı. Denizlispor'u 3-1 yenen Bursaspor daha önce sadece Balıkesirspor'a birden fazla gol atmış ve rakibini 2-0'la geçmişti. Bursa ekibi, Erzurumspor, Altınordu ve Kocaelispor'a birer gol atarken, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri havalandıramadı.

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