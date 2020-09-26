Bursaspor ilk kez kamuflaj formayı giyecek

Bursaspor, bu akşam Giresunspor'la oynayacağı maça kamuflaj formayla çıkacak.

TFF 1.Lig'in 3. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Giresunspor maçı öncesi ev sahibi elinin hangi forma ile sahaya çıkacağı belli oldu.

Bursaspor Kulübü, Bursastore'larda da en çok satın alınan kamuflaj forma ile ilk kez sahada boy gösterecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.