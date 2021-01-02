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Bursaspor ilk yarıyı boş geçmedi

Bursaspor, TFF 1.

Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, toplamda 20 resmi müsabakada gol atma başarısı gösterdi.


Bursaspor'un genç futbolcuları zoru başardı. Sezon başında transfer yasağı sebebiyle kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapı tabanlı futbolcuları ile mücadele eden yeşil-beyazlı takım, her maçta gol atma başarısı gösterdi. Oynadıkları Ankara Keçiörengücü maçıyla birlikte sezonun ilk yarısını tamamlayan Bursaspor, çıktığı 20 resmi müsabakada da rakip ağları sarstı. Yeşil-beyazlı takım, ligde 17 maçta 31 gol kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 7 gol attı. TFF 1. Lig'de bu kulvarda rakibi olmayan Bursaspor'un başarısına sadece Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ortak oldu.

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