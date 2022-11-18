Bursaspor - Isparta 32 Spor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor'un Pazar günü Isparta 32 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıktı. Fiyatlar 30 ile 250 TL arasında değişiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Isparta 32 Spor maçının biletleri bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak olan maçın bilet fiyatları 30 TL ile 250 TL arasında değişiyor. İşte bilet fiyatları: Güney Kale Arkası Tribünü: 30,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 50,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 60,00 TL,Batı Alt Tribünü: 100,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 150,00 TL, 1963 Tribünü: 250,00 TL,Misafir Tribünü: 30,00 TL.