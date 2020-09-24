Bursaspor kahvaltıda bir araya geldi

Bursaspor'da Giresunspor maçı öncesi moral depolandı. Yeşil beyazlılar, kahvaltıda bir araya geldi.

TFF 1.Lig'in üçüncü haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da moral yemeği yendi. Kahvaltıya Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Yavuz, Mesut Günal, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aynigül, Ünsal Mendi, Yedek Yönetim Kurulu ÜyeriOkan Bayrak,Teknik Direktör Mustafa Er, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeli katıldı. Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.