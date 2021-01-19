Bursaspor kamp çalışmalarına ara verdi

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Bursaspor, bugünü izinli olarak geçirecek. Yeşil beyazlı takım, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına ara verdi. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Bursaspor, 8 günlük yoğun temponun ardından günü izinli olarak geçirecek. Adana Demirspor maçı hazırlıklarına dün itibariyle startı veren Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, takımın performansından oldukça memnun. Yeşil beyazlı futbolcuların da neşeli geçirdiği kamp çalışmaları ve Adana Demirspor maçı hazırlıkları yarından itibaren devam edecek. Bursaspor'un Adana ekibi ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma 23 Ocak Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.