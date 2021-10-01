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Bursaspor kamp için Kocaeli'ye gitti

Bursa’daki son idmanını salonda gerçekleştiren Bursaspor, 10 gün sürecek kamp çalışması için Kocaeli’ye hareket etti.

Bursa'daki son idmanını salonda gerçekleştiren Bursaspor, 10 gün sürecek kamp çalışması için Kocaeli'ye hareket etti.


TFF 1. Lig'in 8. haftasını bay olarak geçirecek olan Bursaspor, çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat sürdü. Bursaspor, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, öğle yemeği sonrası kara yoluyla 10 gün sürecek olan kamp çalışmaları için Kocaeli'ye gitti.

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