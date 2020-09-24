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Bursaspor kamp yapacak

Bursaspor, millî maç arasını kamp yaparak değerlendirecek.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Milli maç arasını kamp yaparak değerlendirmek istiyor. Sezon başında yaşanan pandomim sıkıntısından dolayı kamp programını iptal eden yeşil beyazlılar, 3 Ekim'de oynanacak olan Tuzlaspor maçı sonrası Afyon'a gitmeyi planlıyor. Başkan Erkan Kamat ile Teknik Direktör Mustafa Er, kampla ilgili bilgi alışverişi yaptığı ve her iki ismin de görüş biriliğine vardığı öğrenildi. Bursaspor'un bu sürede en az 2 hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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