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Bursaspor kar yağışı altında Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam etti

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Erkan Kamat yakından takip ederek, sağlık ekibiyle de bir görüşme yaptı.


Lig'in 22. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde, kar yağışı altında gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyesi Şenol Tosun, gerçekleşen antrenman ile yakından ilgilendi. Başkan Erkan Kamat, sağlık ekibi ve futbolcular ile birebir görüşmeler yaptı.

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