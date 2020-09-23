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Bursaspor kaynak arayışlarını sürdürüyor

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri, kaynak arayışlarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Kamat ve beraberindekiler, Bursa'daki bir otomobil fabrikasına ziyarette bulundu.


Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri Ersin Toker ve Talip Aynıgül ile birlikte Bursa'daki bir otomobil fabrikasını ziyaret etti. Başkan Kamat yapmış olduğu görüşmeden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Antoine Aoun'a Bursaspor'a olan samimi duygularından ve desteklerinden dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.


İlerleyen günlerde fabrikada önemli bir etkinliğe imza atılacağını belirten Başkan Kamat, otomobil fabrikası yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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