Bursaspor-Kırşehir Belediyespor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“30 Kasım Salı saat 15:00'da Bitci Timsah Parkta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kırşehir Belediyespor biletleri bugün saat 11:00 itibariyle satışa çıktı. Bilet fiyatlarımız şu şekildedir; 1963 Tribünü: 500 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, VIP Tribün: 350 TL, Maraton Üst Tribün: 30 TL, Maraton Alt Tribün: 50 TL, Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 15 TL, Tofaş Tribünü: 15 TL”