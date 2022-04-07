Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı

Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.