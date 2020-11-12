Bursaspor kondisyon çalıştı

TFF 1.Lig'in 10. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Yeşil beyazlılar hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.