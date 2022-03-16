İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kondisyon salonunda gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde yapacağı idmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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