Bursaspor koordinasyon çalıştı

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları bu akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çalışmada koordinasyon hareketlerine ağırlık verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.