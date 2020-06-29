İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor kritik virajda

Yeşil-beyazlılar, yarın Giresunspor ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.


TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor, yarın saat 20.00'de Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.


Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırıp, yerine İrfan Buz'u getiren yeşil-beyazlılar, tecrübeli hocanın ilk maçında Adanaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Timsah, Giresunspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.