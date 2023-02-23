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Bursaspor Kulübü, 2022 yılında döviz artışından 138 milyon TL kayıp yaşadı

Bursaspor Kulübü’nün, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihi arasında yaşanan döviz kuru artışından dolayı borçlar hanesine tam 138 milyon 919 bin TL yazıldı.

Bursaspor Kulübü'nün, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihi arasında yaşanan döviz kuru artışından dolayı borçlar hanesine tam 138 milyon 919 bin TL yazıldı.


Bursaspor Kulübü Derneği'nin faaliyet raporu ve mali bilgilerini yayımladı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeşil-beyazlı kulübün, döviz kuru artışından ciddi şekilde etkilendiği görülüyor. Yapılan açıklama şu şekilde:


"Bursaspor Kulübü Derneği bilançosunda yer alan kısa ve uzun vadeli borçlar T.C. Merkez Bankası döviz kurları baz alındığında son 1 yıldaki döviz kuru artışlarından dolayı borçlar hanesinde 138.919.389,75 TL artışa neden olmuştur."

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