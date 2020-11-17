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Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere önemli görüşmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere önemli görüşmelerde bulundu. Yeşil beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden konuyla alakalı detaylı bilgi verdi.


Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başkanımız Erkan Kamat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet ile kapalı Maraş bölgesine giriş açılışına katılıp daha sonra Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışında bulundu. Karşılıklı görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Bursaspor hakkında bilgi verdi ve Bursaspor forması hediye etti. Yapılan görüşmelerin ardından Başkanımız Erkan Kamat “Sayın bakanımızın şahsıma göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendilerine şükranlarımı sundum ve en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğimizi belirttik.”

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