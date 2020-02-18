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Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan'dan, Kestel çıkarması

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursaspor Kulubü Başkanı Mesut Mestan ile bir araya geldi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor için başarılar diledi.


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Bursaspor Kulübu Başkanı Mesut Mestan bir araya geldi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte Kestel'i gezen Mestan, daha sonra Barakfakih İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Tanır ve Mestan'a, Bursaspor Kulubü Yöneticileri ile Barakfakih Muhtarı Ahmet Akbulut eşlik etti. Barakfakih İlköğretim Okulu öğrencileriyle keyifli dakikalar geçiren Mesut Mestan, öğretmenler ile de sohbet etti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve Süper Lig'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan Bursaspor'a başarılar diledi.


Başkan Mestan ve Yeşil-Beyazlı Kulübün yöneticileri, Barakfakih sakinleriyle buluştuktan sonra ilçeden ayrıldı.

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