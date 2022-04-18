Bursaspor Kulübü: “Başvurularımızı geri çekiyoruz”

00'de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü olarak; Büyük Bursaspor taraftarının takımlarını hiç bir zaman yalnız bırakmayacağı bilinci ile19 Nisan Salı günü saat 18.00'da oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve Gençlerbirliği Futbol Kulübü'ne yapmış olduğumuz başvuruyu geri çekiyoruz. Omuz omuza savaşacağımız bu süreçte, tüm taraftarımızın tek ses, tek yürek olacağına inanıyoruz. Değerli taraftarımıza duyurumuzdur” ifadelerine yer verildi.