Bursaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, yöneticiler ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mustafa Ermiş ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Tarihî belediye binasındaki ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil-beyazlı kulübe olan desteklerinin devam edeceğini söyledi ve kalan maçlarda takıma başarılar diledi.