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Bursaspor Kulübü, efsane Başkanı İbrahim Yazıcı'yı unutmadı

Bursaspor Kulübü ve taraftarlar, merhum Başkan İbrahim Yazıcı’nın doğum gününü unutmadı.

Bursaspor Kulübü ve taraftarlar, merhum Başkan İbrahim Yazıcı'nın doğum gününü unutmadı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da eski başkanlardan İbrahim Yazıcı'nın doğum günü unutulmadı. 2009-2010 sezonunda yeşil beyazlı takımı Süper Lig'de şampiyon yapan ve tarihe adını altın harflerle yazdıran İbrahim Yazıcı için Bursaspor Kulübü doğum günü mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Merhum başkanımız İbrahim Yazıcı'yı 73. yaş gününde sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz.”

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