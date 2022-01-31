İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor Kulübü, Emin Adanur'un istifasını kabul etti

Kongre kararı alınan Bursaspor Kulübü’nde istifa eden 2.

Kongre kararı alınan Bursaspor Kulübü'nde istifa eden 2. Başkan Emin Adanur'un bu kararı kulüp tarafından kabul edildi.


Kongre kararı alan Bursaspor Kulübü'nden Emin Adanur'la ilgili açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: “İkinci başkanımız ve Futbol Şube Sorumlumuz Emin Adanur 27 Ocak 2022 tarihinde istifa etmiş ve istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.