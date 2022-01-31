Bursaspor Kulübü, Emin Adanur'un istifasını kabul etti

Kongre kararı alınan Bursaspor Kulübü'nde istifa eden 2. Başkan Emin Adanur'un bu kararı kulüp tarafından kabul edildi.

Kongre kararı alan Bursaspor Kulübü'nden Emin Adanur'la ilgili açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: “İkinci başkanımız ve Futbol Şube Sorumlumuz Emin Adanur 27 Ocak 2022 tarihinde istifa etmiş ve istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.