İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor Kulübü, Fethi Sekin'i unutmadı

Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce hain saldırıcı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce hain saldırıcı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anma mesajı yayımladı.


Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce bugün hain bir saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Anma mesajı yayımlayan Yeşil beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı: “4 yıl önce İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında teröristlere karşı kahramanca mücadelesinde şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin'i saygı ve rahmetle anıyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.