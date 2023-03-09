Bursaspor Kulübü: “Gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir”

Bursaspor Kulübü, PFDK'nın 9 maç seyircisiz oynama cezası sonrası açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası PFDK'nın 9 maç seyircisiz oynama cezasına isyan etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Bu ceza bize değil tek çatı altında bir araya gelen tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir. Bilinsin ki gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir.”