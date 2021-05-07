Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı'yı unutmadı

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. yılında duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda başkanlık görevini üstlenen İbrahim Yazıcı'nın vefatının üstünden 8 yıl geçti. 7 Mayıs 2013'te görevi başındayken vefat eden Yazıcı, yeşil-beyazlı kulübün efsane başkanı olarak tarihe kazındı. Bursaspor Kulübü de İbrahim Yazıcı'yı anmayı unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, ‘Asla unutmayacağız' başlığı altında şu açıklamayı yayımladı:

“Şampiyon Başkanımız İbrahim Yazıcı'yı vefatının 8. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”