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Bursaspor Kulübü: “İstiyoruz inatla”

TFF 1.

Lig'in ikinci devresine Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Bursaspor, şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e dönmek için sabırsızlanıyor. Kısıtlı imkanlarla mücadelesine devam eden yeşil-beyazlı kulüp, karşılaşma sonrası; “İstiyoruz inatla” mesajı verdi.


Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Bursaspor'da moraller oldukça yerinde. Şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e yeniden dönebilmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, zor şartlarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Sezon başında transfer tahtasını açamayan, devre arasında da maddi imkansızlıklarda dolayı yasağı kaldıramayan Bursaspor, buna rağmen 18 haftada 30 puan toplamayı başardı. Bursaspor Kulübü, kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası resmi hesaplarından: “İstiyoruz inatla” mesajı paylaştı. Bu mesaj Bursaspor taraftarından büyük ilgi gördü.

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