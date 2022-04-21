İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma'yı affetti

Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma'yı affettiğini açıkladı.


Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı Thievy Bifouma'yı affettiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir. Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.