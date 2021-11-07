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Bursaspor Kulübü: “Kocaelispor taraftarını kınıyoruz”

Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı.

Yeşil-beyazlılar, “Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.


TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı. Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:


“Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”

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