Bursaspor Kulübü kombine çıkartma kararı aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kombine çıkartma kararı aldı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “2021 - 2022 sezonuna ait kombinelerimizbursastore.com'da satışta!Ait olduğumuz yere yürürken, bu yolda Büyük Bursaspor Taraftarının da gücünü hissetmek için tüm taraftarlarımızı stadyumumuza davet ediyoruz. "Hep Birlikte Süper Lig'e" mottosuyla devam ettiğimiz sezonda stadyum kapasitelerinin %100 oranında açılması kulübümüz için büyük bir avantajdır. Haydi Bursa takımının yanında ol!” ifadelerine yer verildi.

Kombine fiyatları şu şekilde belirlendi: 1963 Tribünü: 6.000 TL, Batı Alt Tribünü: 4.000 TL, VİP Tribün: 5.000 TL, Maraton Üst Tribün: 300 TL, Maraton Alt Tribün: 500 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL, Tofaş Tribünü: 200 TL

Maç başı bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: 1963 Tribünü: 900 TL, Batı Alt Tribünü: 600 TL, VİP Tribün: 750 TL, Maraton Üst Tribün: 45 TL, Maraton Alt Tribün: 75 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 30 TL, Tofaş Tribünü: 30 TL.