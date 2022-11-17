Bursaspor Kulübü otopark kartı satacak

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “2022-2023 sezonu boyunca geçerli olacak olan ‘Otopark Kartları' Stadyum Bursastore mağazamızda 17 Kasım 2022 Perşembe (bugün)saat 12:00'dan itibaren satışa sunulacaktır. Sınırlı sayıda olan otopark kartları 500 TL bedel ile sadece Büyükşehir Belediye Stadyumu Batı bloğunda bulunan Localar, 1963 Tribünü, VIP Tribün ve Batı Alt tribününde hak sahibi olan taraftarlarımız tarafından kullanılabilecektir. Otopark kartları her maç için tek giriş hakkına sahiptir. Araç giriş kartları üzerinde bulunan QR kodları yetkililer tarafından kontrol edilerek; giriş yapmış olan araçların tekrar geçişlerine müsaade edilmeyecektir.”