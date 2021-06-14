Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek'e teslim etti

Bursaspor Kulübü, daha önce de bünyesinde görev yapan stadyum ve tesislerin çimlerinden sorumlu Muhattin İpek'le bir sezon ücretsiz olmak üzere anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan peş peşe anlaşma haberleri geliyor. Her alanda yeniliğe imza atan yeşil-beyazlı yönetim, daha önce de kulüpte göre yapan çim uzmanı Muhittin İpek'le el sıkıştığını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Uzun yıllar kulübümüze önemli hizmetler veren Muhittin İpek, 2021-2022 sezonu boyunca stadyum ve tesislerimizin çimlerinin bakımını ücretsiz olarak yapacaktır. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz.”