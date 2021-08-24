Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor'da istifalar üst üste geliyor. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiklerini resmen açıkladı. Tamer İşler yaptığı açıklamada, “18/08/2021 tarihinde gördüğüm lüzum üzerine Bursaspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kararımı takımımızın Erzurumspor maçına odaklanması nedeni ile bugün açıklama gereği duydum. Kamuoyuna duyurulur... Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

Metin Mustafaoğlu, ise şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık sorunlarım nedeniyle, gönül ve hizmet verdiğim, Bursaspor yönetim kurulu üyeliğinden ve Bursastore yöneticiliği, görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla.”