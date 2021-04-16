Bursaspor Kulübü'nden Cüneyt Köz açıklaması

Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Cüneyt Köz'ün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi geçireceği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerden Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ameliyat sonrası resmi internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcu için şu açıklamayı yayımladı:

“Futbolcumuz Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle 16.04.2021 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”