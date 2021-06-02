Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaklaşan kongre öncesi borç miktarı açıklandı. Açıklamada, “Tüzüğümüz gereği hazırlanan, mali tablolarımızı da içeren 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul kitapçığımızı indirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Kamuoyu ile paylaşılan kitapçığa göre yeşil-beyazlı kulübün 31 Mart 2021 itibariyle toplam borcunun 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş olduğu görüldü.