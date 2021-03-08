Bursaspor Kulübü'nün ilk başkan adayı Emin Adanur oldu

Bursaspor Kulübü'nde Mayıs ayında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi ilk başkan adayı Emin Adanur oldu. Adanur yaptığı açıklamada, “Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırabilmek, bu takımı sevenlerin yüzünü güldürebilmek için başkanlığa talip olduğumu açıklamak istiyorum” dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da, yönetim kurulu üyelerinin üst üste istifalarının ardından gözler Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi. Bu kapsamda ilk başkan adaylığını duyuran isim ise Emin Adanur oldu. Bursaspor camiasına seslenen Emin Adanur, şunları söyledi:

“Bursaspor'un son yıllarda yaşadıkları hepimizi derinden üzmektedir. Bilindiği gibi mayıs ayında Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanacak.Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırabilmek, bu takımı sevenlerin yüzünü güldürebilmek için başkanlığa talip olduğumu açıklamak istiyorum. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak tüzükteki başkanlık kriterleri buna müsaade etmiyor. Adaylığımız için tüzük değişikliğine ihtiyacımız var. Yönetim olarak ‘40 milyon TL' katkı koyacağımızı belirtmek istiyorum. Bursaspor bugüne kadar reklamının peşinde koşanlardan, kulüpten daha çok kendini düşünenlerden çok çekti. Biz önce Bursaspor'u düşüneceğiz, katkı sağlayacağız ki, şehir de bizlere güvensin, takıma inansın. Şunu da açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Bursaspor camiasının bir bütün olmaya ihtiyacı var. Kavgalardan, çekişmelerden çok çektik. Adaylığımın kabul edilmesi durumunda bile 40 milyon TL'nin üzerinde destek vadeden bir başka liste çıkarsa adaylıktan çekilmeye ve kendilerini büyük Bursaspor'umuzun geleceği için maddi manevi desteklemeye de hazırım. Saygılarımla”